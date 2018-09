Economia Dólar à vista firma-se em queda moderada após inflação baixa nos EUA De forma geral, o dia é positivo para moedas emergentes. Logo cedo, antes do início dos negócios no Brasil, o BC da Turquia anunciou aumento da taxa básica de juros pela Turquia

O dólar acentuou as perdas ante o real logo após a divulgação de dados norte-americanos nesta quinta-feira, 13, em especial da inflação ao consumidor (CPI) que veio mais baixa que o esperado. A moeda, que havia aberto em queda, exibia instabilidade no mercado à vista até a divulgação do indicador. Ora subia, ora caía com pequenas variações diante do embate entre a influência d...