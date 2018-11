Economia Dólar à vista fecha em queda de 0,12%, com poucos negócios No exterior, a moeda subiu perante a maioria das divisas de emergentes e países exportadores de commodities

O dólar terminou a terça-feira, 20, dia de feriado no principal mercado financeiro do País, São Paulo, em queda de 0,12%, a R$ 3,7591. A liquidez foi muito baixa e, sem referência do dólar no mercado futuro, por conta da B3, que permaneceu fechada, houve "pouquíssimos negócios", segundo o especialista da Correparti, Ricardo Gomes da Silva Filho. O giro no mercado à v...