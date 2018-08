Economia Dólar à vista dispara e bate R$ 4,20 nesta quinta-feira (30) Nova pesquisa eleitoral e elevação recorde de taxa de juros na Argentina dão impulso à cotação da moeda americana frente o real

O dólar à vista sobe forte nesta quinta-feira, 30, e alcança o patamar de R$ 4,20 (R$ 4,2005) às 12h30, acompanhando aqui no Brasil o movimento da moeda norte-americana ante divisas dos demais países emergentes. Na Argentina, por exemplo, o peso despencou 15,6% na manhã desta quinta, fazendo com que US$ 1 valesse 39 pesos argentinos, ...