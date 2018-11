Economia Dívidas de água e esgoto podem ser negociadas com descontos de multa e juros até sexta (9) Interessados devem procurar as unidades da Saneago nos Vapt Vupt ou ligar para a Central de Relacionamento com o Cliente

Quem está com dívidas em contas de água e esgoto pode aproveitar para quitar os débitos durante a Semana de Conciliação do Tribunal de Justiça de Goiás, que começa nesta segunda-feira (5), e vai até sexta-feira (9). As audiências são nos fóruns municipais, em todo Estado, e oferece uma negociação diferenciada para os clientes em processos de cobrança judicial. Junto com a ...