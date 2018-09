Economia Dívida pública sobe 0,98% e atinge R$ 3,785 trilhões em agosto Crescimento da conta, segundo o Tesouro, ocorreu por conta da apropriação positiva de juros, no valor de R$ 42,71 bilhões, descontado parcialmente pelo resgate líquido de títulos, que somam R$ 5,88 bilhões

A Dívida Pública Federal (DPF), que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, teve aumento de 0,98% e passou de R$ 3,748 trilhões em julho para R$ 3,785 trilhões em agosto, segundo dados divulgados hoje (24), em Brasília, pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. O crescimento da dívida, segundo o Tesouro, ocorreu por conta da apropr...