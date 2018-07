Economia Dívida Pública Federal sobe 1% e chega a R$ 3,75 trilhões em junho Um dos motivos para esse crescimento foi a apropriação de juros no valor de R$ 33,24 bilhões

A Dívida Pública Federal (DPF) chegou a R$ 3,754 trilhões em junho, com aumento de 1,01% na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados hoje (25) pelo Tesouro Nacional. A Dívida Pública Mobiliária (em títulos) Interna (DPMFi), em circulação no mercado nacional, subiu 0,94%, alcançando R$ 3,607 trilhões. Um dos motivos para esse crescimento foi a ...