Economia Dívida pública cai 0,14% e chega a R$ 3,748 trilhões em julho Dados foram divulgados nesta segunda-feira (27) pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda

A Dívida Pública Federal (DPF) – que inclui o endividamento interno e externo do Brasil – teve redução de 0,14% e passou de R$ 3,754 trilhões em junho para R$ 3,748 trilhões em julho, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (27) pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. A queda da dívida, de acordo com o Tesouro, ocorreu devido ao resgat...