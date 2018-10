Economia Dívida global bate recorde ao chegar a US$ 182 trilhões Este cenário, segundo a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, deixou os governos e as empresas de diversas partes do mundo "mais vulneráveis" em relação a um endurecimento dessas condições financeiras

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, informou nesta segunda-feira (1°) que a dívida global bateu um novo recorde, chegando a US$ 182 trilhões. "A dívida global – tanto pública quanto privada – bateu recorde histórico de US$ 182 trilhões, quase 60% acima da registrada em 2007", detalhou Lagarde em discurso na sede do FMI, e...