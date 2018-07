Economia Dívida de países emergentes é recorde de US$ 5,5 trilhões Déficit em moeda estrangeira de nações em desenvolvimento as deixa vulneráveis à tensão comercial entre potências

O Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos 500 maiores bancos do mundo, com sede em Washington, alertou ontem que a relativa calmaria no mercado financeiro mundial dos últimos dias pode não durar e os emergentes permanecem vulneráveis à nova valorização do dólar e a mudanças repentinas do apetite por risco dos investidores globais. A dívida em moeda estran...