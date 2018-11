Economia Dívida de estados e municípios com a União chega a R$ 908 bilhões Regras de financiamento podem ser tornar mais rígidas para evitar débito

O Tesouro Nacional propôs hoje (6) medidas que podem ser executadas para tonar mais rígidas as regras de financiamento e reduzir o endividamento de estados e municípios. No ano passado, a dívida bruta dos estados e municípios com a União chegou a R$ 908 bilhões, conforme dados apresentados no documento Exposição da União à Insolvência dos Entes Subnacionais. Entre 2010 e...