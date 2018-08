Economia Déficit sobe, investimento cai Com menor aplicação em obras e serviços dos últimos 10 anos, Prefeitura de Goiânia afirma que problema se deve aos gastos com a previdência social dos servidores

A conta não fecha no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores de Goiânia e, segundo a Prefeitura, a consequência é direta para os serviços e obras. No primeiro semestre do ano, o montante que teve de sair do Tesouro para cobrir o déficit previdenciário (R$ 187,4 milhões) foi mais de 15 vezes maior do que o valor para investimentos gerais na capital goi...