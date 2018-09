Economia Curso gratuito em Goiânia ensina como montar loja virtual Ciclo MPE já capacitou mais de 70 mil pessoas nas cinco regiões brasileiras

Com o objetivo de difundir informações e conhecimentos para micro e pequenos empresários que desejam atuar ou aperfeiçoar sua atuação no comércio eletrônico, acontece nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), o seminário do Ciclo-MPE 2018, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que será realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no dia 2...