Economia Currículo falso dá justa causa Falsificar documento é crime e mentir constitui falta grave; quebra da confiança existente na relação entre empregador e empregado configura motivo para dispensa justificada

Com o medo do desemprego chegando a recorde histórico, conforme apontou pesquisa divulgada na semana passada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), chegando a 67,9 pontos em junho, muitas pessoas não resistem à tentação de “turbinar” o currículo para tentar parecer mais capacitadas ou com maior instrução do que realmente têm. Mas a conduta, que em alguns casos...