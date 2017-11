Cuidado! Mensagem oferecendo passagens aéreas gratuitas é golpe de WhatsApp

O tipo de golpe não é novidade, mas cada vez ele é apresentado de uma nova forma. Os usuários de WhatsApp começaram a receber nessa quarta-feira (15) uma mensagem informando que a companhia aérea GOL estaria dando passagens gratuitas para o fim do ano.

No texto, que foi muito compartilhado por meio de grupos, há um link onde a pessoa, ao clicar, é direcionado a um site falso muito semelhante ao da companhia aérea que pede que os usuários incluam seus dados.

Além de ceder os dados durante o preenchimento do cadastro, somente ao clicar no link o internauta também pode estar dando a chance para os criminosos fazerem uma varredura e cópia de dados de celulares e computadores.

A assessoria da Gol divulgou nota desmentindo a 'promoção' e afirmando que o único site confiável da empresa é o www.voegol.com.br. A empresa reitera para que os clientes "não cliquem em links de origem duvidosa".

Veja na íntegra da nota da Gol:

"A GOL orienta seus clientes a não clicarem em mensagens de origem duvidosa, fora do padrão, com erros de ortografia, ofertas de prêmios em milhas e, principalmente, pedindo a confirmação de dados cadastrais. A companhia reitera que preza pela segurança da informação em todos os seus canais de relacionamento. A fonte original e confiável é o site da GOL: www.voegol.com.br. Em caso de dúvidas, o ideal é procurar imediatamente a Central de Atendimento."

Repercussão

Nas redes sociais, os internautas já repercutem o golpe. Muitos alertam para a fraude, enquanto outros aproveitam o caso para fazer piada na web.

Confira algumas postagens:

Essa galera que acreditou que a gol ia dar passagem de graça é a mesma que acreditou no role do jelysson diretor do whatsapp, pode prestar atenção