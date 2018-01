Cristalina ainda “dribla” praça

A cidade de Cristalina é a que mais recebe recursos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) advindo dos pedágios em Goiás da BR-040 e da BR-050. Ultrapassa os R$ 2 milhões. Porém, também é o município em que apesar do recurso a praça de pedágio ainda incomoda e é driblada. “A gente tentou dialogar com a empresa, tentou acertar um acordo, mas não foi pos...