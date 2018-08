Economia Crise turca atinge emergentes Situação no país reforça indisposição por aplicações nos chamados ativos de risco e afeta mercados; com alta de 0,53%, dólar fecha a R$ 3,88, mas Ibovespa também sobe

A instabilidade financeira da Turquia voltou a assustar os mercados levando a mais um dia de valorização do dólar principalmente em relação às moedas emergentes, ontem. No Brasil, a moeda americana atingiu a cotação máxima de R$ 3,92 no início da tarde e fechou o dia em R$ 3,88, uma alta de 0,53%. Na Argentina, os reflexos foram mais graves. O dólar superou os 30...