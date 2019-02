Economia Crise argentina e Vale devem travar crescimento da indústria este ano Estimativas em dezembro era de crescimento entre 2,5% e 3,5%

A indústria brasileira fechou 2018 com resultado decepcionante, um crescimento de apenas 1,1%. E, segundo analistas, 2019 não deve ser tão diferente. A recessão argentina e a redução na produção da Vale em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho já fazem economistas reverem, para baixo, as projeções de crescimento do setor para este ano. O Ibre, da FG...