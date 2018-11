Economia Crescem vendas de commodities

De acordo com o diretor de Estatísticas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Herlon Brandão, as exportações de soja aumentaram 114% em outubro, principalmente pelo crescimento no volume exportado (72%) neste ano, que teve safra recorde. “Embora a soja esteja no final do escoamento da safra, os embarques ainda têm sido fortes. Embarcamos 5 m...