Economia Crítica de Bolsonaro ao IBGE é 'perigosa', diz OIT Diretor da OIT diz estar 'preocupado' com o 'futuro das estatísticas oficiais no Brasil'; presidente eleito afirmou que método de calcular desemprego no Brasil é uma 'farsa' e que precisa ser alterado

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) saiu em defesa do IBGE por causa das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em que ele desqualifica a produção de dados de desemprego no País. Um dos diretores da entidade procurou o FMI e a OCDE para pedir vigilância diante de possíveis ações do novo governo. Bolsonaro chamou de "farsa" os números atuais...