Economia CPI propõe criação de tarifa no rotativo e no cheque especial

O relatório final da CPI dos Cartões, criada para “investigar os juros extorsivos cobrados pelas operadoras de cartão de crédito”, sugere que o Banco Central (BC) crie nova tarifa para os clientes que precisem recorrer ao cheque especial ou ao rotativo do cartão. No caso do cheque especial, o documento recomenda a alteração da cobrança atual, que corresponde a um porcen...