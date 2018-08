Economia Cotistas receberão benefício PIS/PASEP a partir de hoje Os pagamentos automáticos serão realizados gradualmente no período de uma semana

A partir de hoje, trabalhadores com menos de 60 anos que têm direito ao PIS/Pasep poderão receber o benefício. No total, 6,3 milhões de pessoas receberão o total de R$ 5,5 bilhões, segundo o Ministério do Planejamento.Os cotistas que possuírem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e que estiverem com o cadastro do Fundo atualizado receberão o de...