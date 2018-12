Economia Corte de incentivos é sancionado sob tensão Empresários se reuniram com Ronaldo Caiado por mudanças, mas texto aprovado foi mantido e sancionado por José Eliton

Marcada para as 9 horas desta terça-feira (11), no décimo andar do Palácio Pedro Ludovico, a solenidade de assinatura do autógrafo de lei que reinstituiu os incentivos fiscais começou com mais de duas horas de atraso, às 11h20. O motivo foi um esforço de última hora de representantes de indústrias para garantir mudanças no texto aprovado pela Assembleia Legislativa de ...