Corte de benefícios será menor

O corte nos benefícios fiscais concedidos às empresas instaladas em Goiás será de 9%, e não de 12,5%, como previsto no decreto 9.075, publicado no último dia 26 de outubro no Diário Oficial do Estado. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou o pedido de revisão parcial da medida cautelar, feito pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), no último dia 17 de novembro, depoi...