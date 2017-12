Corridas de Uber vão passar a gerar milhas

O aplicativo de transporte Uber fechou acordo com o programa de fidelidade Smiles para permitir que clientes do app possam acumular e resgatar milhas. A parceria deve começar a valer no primeiro trimestre de 2018.

A ideia do acordo é que todas as corridas dos clientes cadastrados possam ser convertidas em pontos. Além disso, também será possível acumular milhas comprando créditos Uber pelos sistemas da Smiles ou converter a pontuação existente para uso no app.

O diretor-geral do Uber Brasil, Guilherme Telles, diz que a novidade vai ampliar o número de usuários da empresa no País.