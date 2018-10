Economia Corrida eleitoral tem atrasado as contratações Empresas pretendem fazer a maior parte das admissões a partir de novembro porque só no mês que vem se saberá quem será o próximo presidente

Apesar de uma projeção de mais vagas para trabalhadores temporários este ano, as contratações estão atrasadas em relação ao ano passado. "Há uma expectativa melhor, mas ainda em compasso de espera", diz Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil. Segundo ela, as empresas pretendem fazer a maior parte das admissões a partir de novembro porque só no mês que vem...