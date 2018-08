Economia Correios têm lucro de R$ 111 milhões, melhor resultado desde 2014 Estatal consegue saldo positivo no segundo trimestre com aumento no carregamento de encomendas e tem desempenho 91,7% melhor que em 2017

Os Correios fecharam o segundo trimestre de 2018 com lucro líquido de R$ 111 milhões, melhor resultado da empresa desde 2014 e mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. No semestre, porém, a ECT ainda acumula um prejuízo de R$ 120 milhões. Ainda assim, o desempenho é 91,7% melhor que o contabilizado no primeiro semestre de 2017. Segundo Carlos Fortn...