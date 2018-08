Economia Correios passam a cobrar despacho postal em encomendas internacionais Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal

Todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pelos Correios estarão sujeitas à cobrança do despacho postal, no valor de R$ 15. A medida já está valendo desde ontem (27). Nos últimos anos, o serviço era cobrado apenas para os objetos tributados pela Receita Federal. “Porém, com o aumento das importações, a empresa precisou injetar mais recursos na ope...