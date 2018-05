Economia Correios oferecem 147 vagas para Jovem Aprendiz em Goiás Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 29 de maio

Adolescentes que completaram 14 anos e jovens adultos de até 22 anos podem se inscrever no Programa Jovem Aprendiz oferecido pelos Corrreios, que está disponibilizando 147 vagas em Goiás. Para participar, é necessário estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental, e realizar o cadastro gratuito pelo site até o dia 29 deste mês. As ofertas estão distribuídas entre a capital, Aparecida de ...