Correios informa que IPTU de Goiânia será entregue até dia 10 de fevereiro

Os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), devem ser entregues aos 584 mil contribuintes de Goiânia até o dia 10 de fevereiro, 10 dias antes do fim do prazo para pagamento à vista. A informação foi divulgada pelos Correios, que iniciou os trabalhos no dia 10 de janeiro.

A distribuição ocorre por meio do serviço de Carta Simples. Assim, se o contribuinte não estiver em casa no momento da entrega, o documento será deixado na caixa de correio. Em caso de endereçamento incorreto, o boleto do IPTU será devolvido à Prefeitura de Goiânia.

Assim como outros tributos, o IPTU de Goiânia poderá ser pago nas agências dos Correios que possuem atendimento do Banco Postal, uma parceria com o Banco do Brasil que consiste na prestação de serviços bancários básicos. O valor máximo para pagamento no Banco Postal varia de acordo com os limites da agência e perfil do cliente.

Para pagamento à vista, com desconto de 10%, a data de vencimento do IPTU é 20 de fevereiro. Se o contribuinte optar pelo parcelamento, o tributo poderá ser dividido em até 11 vezes, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 24,52. De acordo com a prefeitura, estão sujeitos à cobrança do IPTU todos os imóveis em que sobre o respectivo terreno haja algum tipo de construção, seja residencial ou comercial.