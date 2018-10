Economia Correios fecham 41 agências em todo o Brasil; veja quais delas são em Goiás Empresa diz que trabalhadores serão realocados

A partir desta terça-feira (16), os Correios vão fechar e encerrar as atividades em 41 agências de 15 Estados do país. Uma dessas agências está localizada em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás, e outra em Jaraguá, no Centro goiano. De acordo com a estatal, as unidades que serão desativadas estão em imóveis alugados, localizadas muito próximas a outras agências (menos...