Corpo de Bombeiros de Goiás realizará novo concurso público com 274 vagas

Em reunião na última sexta-feira (8), o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), Coronel Carlos Helbingen Júnior, recebeu autorização do Governo do Estado de Goiás para realização de novo concurso público para praças e oficiais da Corporação.

O concurso será realizado, segundo o comandante, durante o primeiro semestre de 2018 e ainda não há data para publicação do edital.

Para o certame, serão disponibilizadas 274 vagas, sendo 230 para a carreira de soldado (praças combatentes e músicos), 20 para oficiais de comando, 12 para oficiais médicos e 12 para oficiais odontólogos.