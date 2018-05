Economia Coreia do Sul abriu mercado para carne suína brasileira, diz Blairo Maggi Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as unidades habilitadas à exportação para a Coreia do Sul são da BRF, Aurora Alimentos e Pamplona Alimentos

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou, na madrugada de desta quinta-feira, 17, que a Coreia do Sul abriu o mercado de carne suína para o Brasil. Segundo o ministro, que está em Xangai (China), inicialmente as exportações serão feitas por quatro unidades de frigoríficos e Santa Catarina, único Estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação. "Mas com a ...