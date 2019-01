Economia Coreanos vão investir R$ 8 bilhões em usina em Goiás CEO da KSB Energy anunciou também fábrica de placas e complexo turístico em São João D’Aliança, no Nordeste goiano

As empresas sul-coreanas KSB Energy e EnspireGroup deverão investir US$ 2 bilhões - quase R$ 8 bilhões - na instalação de uma usina fotovoltaica em São João D’Aliança, na Região Nordeste do Estado. O protocolo de intenções foi assinado ontem pelo CEO da KSB, Jong Bok Park, e o governador Ronaldo Caiado em encontro no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Bok Park sinalizou ...