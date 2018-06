Economia Copom divulga taxa básica de juros nesta quarta-feira (20) Para instituições financeiras consultadas pelo BC, a Selic deve ser mantida no atual patamar

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define hoje (20) a taxa básica de juros, a Selic. A decisão será divulgada às 18h. Para instituições financeiras consultadas pelo BC, a Selic deve ser mantida no atual patamar – 6,50% ao ano até o final de 2018. Em maio, após um ciclo de 12 quedas consecutivas, o Copom decidiu manter a Selic no atual p...