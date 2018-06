Economia Copa do Mundo deve movimentar R$ 252 milhões em bares e restaurantes Goiás registrou a segunda menor elevação nos preços, segundo os dados da CNC, divulgados nesta sexta-feira (15)

A Copa do Mundo deverá gerar um incremento de R$ 251,7 milhões no faturamento das atividades especializadas em serviços de alimentação, como bares e restaurantes. A estimativa, divulgada nesta sexta-feira (15), é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O aumento da clientela nos meses de junho e julho corresponderá a...