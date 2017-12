Cooperativas demonstram força mesmo em período de crise

A união faz a força. O chavão é antigo, mas verdadeiro, pelo menos quando falamos das cooperativas no contexto econômico. Mesmo em um período de recessão, esse tipo de empreendimento conseguiu manter um crescimento estável, ainda que com resvalos pontuais.

Dados do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB-GO) indicam que o faturamento total das cooperativas no Estado cresceu de R$ 7,94 bilhões em 2015 para R$ 9,78 bilhões em 2016. Se comparado com 2006, quando a entidade começou a fazer o levantamento, o salto é ainda mais impressionante: naquele ano, o total registrado foi de R$ 2,51 bilhões, representando um aumento de quase quatro vezes em dez anos.

O número de cooperados praticamente dobrou nesse mesmo período. Passou de 87.941 em 2006 para 173.205 em 2016. O crescimento na quantidade de empregados das cooperativas foi mais modesto, mas ainda significativo: foi de 6.336 para 10.230.

O coordenador da gerência de desenvolvimento de cooperativas da OCB-GO, Daniel Cavalier, relata que segmentos específicos, como o de crédito e alguns setores do agronegócio, tiveram crescimento ainda superior à média de entidades do mesmo tipo. Mas o que explica os bons resultados obtidos em um período em que diversas empresas tradicionais patinavam? “De forma geral, as cooperativas se dão melhor durante a crise. São a união de várias pessoas, então as dificuldades são compartilhadas e os custos ficam diluídos entre os sócios. Nas empresas, os donos sentem mais”, avalia.

O número de cooperativas em atividade revela o momento conturbado da economia em 2015. Naquele período, havia 244 entidades, quando em 2016 o número voltou ao mesmo patamar de dois anos antes: 205. Apesar disso, o total de cooperados e de empregados manteve-se em subida constante.

Para Cavalier, a perspectiva é de continuar nesse ritmo de crescimento a longo prazo. “Nós observamos que mesmo o mercado tradicional fechando vagas de emprego, nas cooperativas não só não houve queda, como aumentaram as ofertas. Pouco, mas aumentaram”, diz o coordenador. “Passado esse momento de turbulência, a tendência é que essas cooperativas cresçam ainda mais”, frisa.

Boa aceitação

Wagno Pereira Costa, professor da Escola de Gestão e Negócios da PUC-Goiás, analisa que o sucesso das cooperativas se deve principalmente ao seu formato, que tem sido bem aceito no Brasil. “As pessoas estão entendendo a ideia de que a pessoa é partícipe do processo. Tem sido convidativo para as pessoas se manterem e criarem novas cooperativas”, analisa.

De acordo com ele, outro ponto de destaque é a resistência à instabilidade econômica. “As cooperativas de crédito deram uma resposta muito rápida ao sistema bancário, por exemplo. Quando estavam questionando o jeito das agências bancárias lidarem com os clientes, as cooperativas fizeram o caminho inverso: chamaram o cliente para ser sócio. O correntista hoje é dono”, destaca.

Nem tudo são flores, porém, e Costa vê algumas pedras pelo caminho. “Se a gente for olhar as cooperativas como empresas, há várias linhas de crédito, várias maneiras de incentivo do governo, mas precisa existir uma coisa mais personalizada, que atenda de fato às cooperativas naquilo que ela está se propondo a fazer”, diz o professor. “Estabelecer uma nova cooperativa ainda é muito complicado”, complementa.

Apesar disso, Costa acentua que a OCB-GO tem sido importante para as entidades nesse contexto. “O sindicato tem feito vários encontros, divulgado bastante a questão do cooperativismo. Dentro das possibilidades, está fazendo um bom trabalho”, pondera o professor.

Resultados

Antônio Chavaglia, presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), destaca que a entidade que ele representa manteve-se firme ao longo dos últimos anos graças a um planejamento rigoroso e estratégico. “Embora o País esteja um desastre econômico e político, temos que ter diretrizes para não encolher. A empresa não pode parar no tempo porque as despesas só aumentam. Tem que evoluir conforme os custos”, comenta.

A Comigo é uma das cooperativas goianas que apresenta os melhores índices tanto em faturamento quanto em total de empregados, que beiram os 6,7 mil. Neste ano, espera-se que o resultado financeiro da cooperativa chegue a R$ 3,3 bilhões e a perspectiva é de inaugurar novas lojas em Caçu e em Iporá, além de novas fábricas.

Um panorama positivo para o futuro também tem o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), que acumula bons números em receita e em cooperados. Neverton Mendes Gomes, diretor executivo da central Sicredi Brasil Central – que atende aos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal --, revela que, no próximo ano, a instituição espera passar de 240 mil associados e atingir os R$ 212 milhões em resultados financeiros. Somente em 2018, a previsão é de abertura de seis agências em Goiás.

“O propósito da cooperativa é todo mundo buscar um objetivo, uma alternativa. Então, na cooperativa, quem é associado também é usuário e está buscando a sua instituição financeira, porque ele também faz parte”, afirma Gomes sobre os dados positivos.

De acordo com ele, os bons números das cooperativas de crédito no Brasil se devem ao potencial de desenvolvimento do setor aliado à própria natureza das entidades do tipo. “Nas cooperativas, o associado é o fim, enquanto nas instituições financeiras o lucro é o principal objeto. Então temos uma oferta de produtos e serviços além do sistema financeiro tradicional”, destaca.