Economia Contribuinte que está no 3º lote do IR 2018 recebe nesta quarta (15) restituição O lote inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017

O crédito bancário para mais de 2,8 milhões de contribuintes, contemplados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2018, será feito nesta quarta-feira (15). A consulta foi aberta no último dia 8. O lote inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Neste lote, o valor das restituições chega a R$ 3,6 bilhões. Desse total, R$ 342,9 ...