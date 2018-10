Economia Contratos de TV por assinatura caem 2,93% em 12 meses Os quatro maiores grupos do ramo no Brasil detinham 97,17% do total de contratos ativos em agosto

O número de contratos de TV por assinatura caiu 2,93% em 12 meses, informou nesta segunda-feira (1°) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em agosto deste ano, havia no país 17,79 milhões de contratos ativos do serviço de TV por assinatura, 536 mil a menos do que o registrado no ano passado. De acordo com a Anatel, na variação entre o mês de agosto de 2018 e...