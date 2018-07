Economia Conta de luz terá bandeira vermelha nível 2 pelo 3º mês Medida deve-se às condições hidrológicas e à redução dos volumes de armazenamento, que elevou o risco hidrológico e aumentou os preços no mercado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que as contas de luz vão continuar com a bandeira vermelha em seu segundo nível no mês de agosto. Com a bandeira vermelha no nível dois, no mês que vem, a tarifa continua com um adicional de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. É o terceiro mês seguido em que a bandeira vermelha em seu segundo nív...