Economia Consumidores brasileiros acreditam em aumento da inflação em 0,2% O resultado de julho da Expectativa de Inflação dos Consumidores, medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é 0,2 ponto percentual acima do registrado em junho (5,2%)

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação acumulará taxa de 5,4% nos próximos 12 meses. O resultado de julho da Expectativa de Inflação dos Consumidores, medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é 0,2 ponto percentual acima do registrado em junho (5,2%). Na comparação com julho de 2017, no entanto, houve um recuo de 1,5 ponto percentual, já que, naquel...