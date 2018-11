Economia Conselho da Nissan aprova demissão de Carlos Ghosn, executivo brasileiro Informação é da emissora estatal japonesa, NHK; Greg Kelly, diretor representante, também foi demitido

O conselho de administração da Nissan aprovou nesta quinta-feira, 22, a demissão de Carlos Ghosn da presidência do colegiado da montadora japonesa, depois do escândalo gerado pela prisão do executivo após acusações de fraude financeira, afirmou a emissora estatal japonesa de televisão NHK. O conselho também aprovou a remoção de Greg Kelly de sua posição como direto...