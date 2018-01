Conheça o aplicativo de conversas que só funciona quando a bateria estiver com menos de 5%

A possibilidade de o celular ficar sem bateria deixa muitas pessoas em pânico. Pensando nisso, o artista belga Dries Depoorter criou um aplicativo para que pessoas relaxem e conversem enquanto simplesmente esperam a tela do celular se apagar.

O Die With Me (morra comigo, na tradução livre do inglês) é um aplicativo de chat que só funciona quando os celulares estão com menos de 5% da bateria. Se o usuário tentar entrar na conversa com o celular carregado, o app não funciona. Caso esteja conversando nele enquanto carrega o celular, o usuário é automaticamente expulso do chat quando a bateria ultrapassar o limite de 5%.

O app se assemelha aos sites de conversas online dos anos 90. Para participar, é preciso criar um usuário e entrar em uma sala de chat com várias pessoas online. À medida que a conversa evolui, é possível acompanhar quanto de carga da bateria cada usuário ainda possui, em uma contagem regressiva que vai eliminando os participantes aos poucos.

Em entrevista ao site especializado em tecnologia The Verge, os criadores Dries Depoorter e David Surprenant disseram que a ideia do aplicativo surgiu após eles se perderem na cidade porque a bateria do celular descarregou. “Eu acho que todos com um smartphone [experimentaram] esse tipo de situação uma vez”, disse Depoorter.

Os fundadores consideram o aplicativo um projeto de arte e dizem que pretendem lançar um livro com as conversas feitas na sala. Os assuntos variam de descrições sobre a urgência de achar uma tomada até jogos de adivinhação idiomáticos, cujo prêmio é um carregador de celular fictício.

“As pessoas conversam muito rápido porque eles não têm tempo para pensar muito sobre o que estão dizendo, eles estão estressados”, diz Depoorter. “Eles costumam conversar sobre onde vivem, que tipo de música gostam, mas às vezes também falam de assuntos poéticos. Já vimos conversas explicando o que sentem quando o telefone vai morrer ou compartilharem histórias sobre o que fazem em situações que o celular está sem bateria ”.

Os criadores não dizem quantos downloads o aplicativo já teve no mundo, mas estimam que em qualquer momento há, no mínimo, cinco pessoas online no chat. No Brasil, o app está disponível na App Store por R$ 1,90; já a versão para Android sai por R$ 3,90. Por enquanto, porém, o desespero fica só em língua estrangeira, uma vez que o aplicativo só tem versões em inglês e francês.