Economia Conheça a nova máquina expresso que faz 5 litros de cerveja com uma cápsula Inovação foi lançada esta semana em Las Vegas; veja o vídeo

Durante a Consumer Eletronic Show (CES 2019), maior feira de tecnologia do mundo, que está sendo realizada em Las Vegas, esta semana, a marca LG lançou uma máquina para fazer cervejas por meio de cápsulas, no mesmo estilo de cafeteira expresso que também utiliza cápsulas e que tem caído no gosto dos brasileiros. Conforme o anúncio da empresa, o produto pode ser le...