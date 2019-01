Economia Conheça a equipe formada por Paulo Guedes para o Ministério da Economia Serão sete secretarias especiais, mas três ainda sem equipe formada

Com uma agenda focada em reformas econômicas e privatizações, o time formado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, inclui acadêmicos, servidores públicos, nomes do mercado financeiro, ex-integrantes do governo e 1 ex-deputado. O superministério absorverá funções dos ex-ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além d...