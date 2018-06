Economia Congresso Brasileiro de Soja começa nesta segunda em Goiânia Duas mil pessoas devem participar do evento, que vai até quinta-feira (14)

Começa nesta segunda-feira (11), em Goiânia, o VIII Congresso Brasileiro de Soja (CBSoja). O evento acontece no Centro de Convenções. A palestra de abertura será ministrada pelo doutor em Economia Aplicada Alexandre Mendonça de Barros. Duas mil pessoas devem participar do evento, que vai até quinta-feira (14). Presidente do CBSoja, Alexandre Cattelan, explica que o ...