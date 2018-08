Economia Confira os horários de funcionamento e concessionárias participantes do Feirão Classi Evento terá mais de 300 veículos à venda a partir de R$ 13.500 neste fim de semana em Goiânia

Concessionários e lojistas de veículos se reúnem no pátio do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia, para a realização da 3º edição do Feirão Classi. O Feirão Classi tem entrada gratuita e, diferente das outras edições, desta vez acontece em nos dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 19h, e no dia 5, das 8h às 12h. Nesta edição, mais de 300 automóv...