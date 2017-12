Confira o edital para residência médica no Hospital e Maternidade Dona Iris

O edital do processo seletivo para o Programa de Residência Médica 2018 do Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) foi publicado no Diário Oficial. São 17 vagas distribuídas entre as áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia e mastologia. O curso tem duração de dois a três anos conforme a especialidade médica.

Os médicos interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet a partir de 26 de janeiro de 2018. A seleção dos inscritos será realizada em três fases: uma prova objetiva no dia 11 de fevereiro de 2018, uma etapa prática e, por fim, a avaliação do currículo do candidato. Após a divulgação dos resultados, as atividades da residência médica do HMDI devem ter início em 1° de março de 2018.

Serviço

Inscrições: De 26 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018

Endereço: http://www.ceremgoias.org.br