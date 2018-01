Confira o edital do HGG para 14 vagas e cadastro reserva

O edital do processo seletivo simplificado do Hospital Alberto Rassi – HGG, para a contratação de multiprofissionais já está disponível e as inscrições seguem até a próxima segunda-feira (15), exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão da unidade de saúde.

Segundo o edital, estão sendo oferecidas 14 vagas, além de formação de cadastro reserva para algumas áreas. Os salários brutos variam entre R$ 1.176,85 (para o cargo de agente de atendimento) e R$ 8.006,06 (para o cargo de médico intensivista).

A seleção ocorrerá para os seguintes cargos: Agente de Atendimento, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Hotelaria, Cirurgião-Dentista, Farmacêutico Clínico, Farmacêutico Hospitalar, Maqueiro, Médico (Especialista em Genética), Médico (Especialista Pneumologia), Médico (Intercorrência), Médico Intensivista, Motorista (Categoria “B”), Motorista de Ambulância, Operador de Caldeira, Recepcionista, Secretária Executiva, Técnico em Enfermagem – Clínicas, Técnico em Enfermagem – UTI, Técnico em Enfermagem – Hemodiálise, Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrição

Para validar a inscrição no site, é imprescindível fazer um cadastro inicial, preencher as cinco abas do formulário virtual (dados pessoais, dados complementares, experiência profissional, formação e termo de compromisso) e anexar os documentos necessários. Não se esqueça de salvar o cadastro e conferir se a mensagem “Seu currículo foi cadastrado com sucesso. Confira os itens anexados que serão pontuados após conferência da análise curricular” apareceu.

Os candidatos passarão por quatro etapas: Avaliação Curricular; Prova de Conhecimento Específico ou Teste de Digitação; Avaliação Psicológica e Dinâmica de Grupo; e Entrevista por Competências. Todos os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhadas pelo site www.idtech.org.br. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 20 de fevereiro, e o resultado final, no dia 26 de fevereiro, a partir das 18 horas.

Clique aqui para ter acesso ao edital.