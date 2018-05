Economia Confira o edital de concurso para delegado da Polícia Civil em Goiás com salário de R$ 19,2 mil As inscrições para as 100 vagas oferecidas no certame podem ser feitas entre 12 de junho e 11 de julho

O edital do concurso para 100 vagas de delegado de Polícia Civil, com salário inicial de R$ 19,2 mil, foi publicado nesta terça-feira (15). As inscrições podem ser feitas entre 12 de junho e 11 de julho. A taxa é de R$ 200. Veja o edital aqui. “As 100 vagas que serão ofertadas neste certame irão desafogar bastante a sobrecarga a que a maioria dos delegados - t...