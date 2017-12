Confira o calendário de pagamento do IPVA 2018 em Goiás

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), divulgou na manhã desta terça-feira (19), o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018 em Goiás. Confira na tabela abaixo.

Uma boa notícia é que o motorista goiano vai pagar em média, 3,29% menos pelo IPVA do próximo ano. A queda para os automóveis, foi de 3,6%, enquanto as caminhonetes e utilitários tiveram uma redução ainda maior: 3,82%.

Já a inadimplência deve fechar o ano em até 15%. A expectativa do governo estadual é arrecadar R$ 1,350 bilhão com IPVA em 2018, contra R$ 1,290 bilhão este ano. Apenas este ano, foram 106 mil autos de infração relativos ao não pagamento do IPVA de 2016.

O contribuinte que tem cadastro na Nota Fiscal Goiana terá desconto. Além disso, muitos contribuintes proprietários de veículos de 1.000 cilindradas e motos com até 125 cilindradas, que não tiverem multas ao longo deste ano, também terão direito à redução de 50% no valor do IPVA.

Como é feito o cálculo

De acordo com o Código Tributário, cada grupo de veículos tem uma alíquota diferente, sobre a qual aplica-se o valor venal dos veículos para cálculo final do imposto, variando entre 1,25% a 3,75%:

- 1,25%: ônibus, microônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga.

- 3,0 %: motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclos, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv;

- 3,45%: veículos utilitários;

- 3,75%: veículos terrestres de passeio, veículos aéreos, veículos aquáticos e demais veículos não especificados.